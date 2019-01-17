اونلاين | مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر 17-1-2019 كأس آسيا 2019

يخوض منتخب سلطنة عمان في السادسة والنصف مساء اليوم، مباراة مصيرية يتطلع فيها للفوز على منتخب تركمانستان، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا، وذلك بهدف الإبقاء على آماله في التأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

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موعد مباراة عمان وتركمانستان اليوم في كاس أمم اسيا

البطولة : كاس اسيا 2019

القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1

معلق المباراة : عامر الخواذيري

توقيت مباريات كاس اسيا اليوم تقام المباراة

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية