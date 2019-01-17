اونلاين | يلا شوت "Oman live" مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان - بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت "Oman live" مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان - بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث المنتخب العماني عن فوز قد يمكنه من بلوغ دور الـ16 من مسابقة كأس آسيا - الإمارات 2019 عندما يواجه تركمانستان الخميس في أبو ظبي.

ويرنو منتخب عمان لتحقيق انتصار كبير على تركمانستان مما سيعزز حظوظه في التأهل بيد أن المهمة لن تكون يسيرة بالمرة إذ أن الأخير معني أيضاَ بالمركز الثالث.

ويصعد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات إلى الدور الثاني من مسابقة كأس آسيا - الإمارات 2019.

يذكر أن عمان وتركمانستان يحتلان المركز الثالث والرابع توالياً من دون نقاط خلف أوزبكستان واليابان المتأهلين سلفاً (6 نقاط).

موعد البث المباشر لمباراة عمان وتركمانستان والقناة الناقلة

مباراة عمان وتركمانستان ستبث عبر قناة MAX HD1 يوم الخميس في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة عمان وتركمانستان بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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