الان تتابع مشاهدة مباراة أوزبكستان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

برغم التأهل يلتقي مساء اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 منتخبا أوزبكستان واليابان في مباراة صدارة المجموعة.

مشاهدة مباراة أوزبكستان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019

اليابان من جانبها سجلت هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول لتفوز 1-صفر على عُمان بإستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وتحجز مكانها في الدور الثاني لكأس آسيا لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

مشاهدة مباراة أوزبكستان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019

ولحقت أوزبكستان باليابان إلى دور الستة عشر بعدما سحقت تركمانستان 4-صفر في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في دبي.

مشاهدة مباراة أوزبكستان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأحرز وايلدور شامرادوف هدفين لأوزبكستان في الدقيقتين 24 و42 بعدما افتتح جافوخير سيديكوف الرباعية في الدقيقة 17 قبل أن يحرز جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثالث في الدقيقة 40.

مشاهدة مباراة أوزبكستان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة السادسة بست نقاط من مباراتين متفوقة بفارق الأهداف عن اليابان في حين ظلت تركمانستان وعُمان بدون نقاط.

مشاهدة مباراة أوزبكستان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة أوزبكستان واليابان والقنوات الناقلة:

المباراة: اليابان X أوزبكستان الجولة: 3 المجموعة F

الملعب: إستاد خليفة بن زايد – بنادي العين

الحكم: محمد عبد الله حسن محمد

المعلق : مضر اليوسف

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD