شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يكشف المسكوت عنه فى تعاقدات الأهلى الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى المسكوت عنه فى تعاقدات النادى الشتوية مؤكدًا ان هناك متغيرات عديدة بين النادى الأهلى فى العام الماضى والحالى بسبب حقوق الرعاية التى تغيرت بشكل نهائى عن السابق.

اضاف القيعى فى حوار أجراه مع الاعلامى سيف زاهر عبر برنامج "أون سبورت": " اصابة لاعبين فى حجم حسام عاشور وأحمد فتحى أثروا بشكل كبير وأظهروا الظروف الصعبة التى يمر بها النادى خلال الفترة السابق"، وأوضح ان شخصية النادى الاهلى لا تتوفر فى كل اللاعبين لذلك الرؤية فى اختيار العناصر التى تفيد الفريق هى الأساس فى الاختيارات.

تابع ان صفقات النادى الأهلى بطعم النادى الأهلى، مؤكدًا أن جميع اللاعبين دفعوا من أموالهم للانتقال بالنادى بواقع 5 ملايين جنيه على الأقل لضمان الانضمام للفريق، وأن اكبر عقد فى الفريق لا يصل بأى حال من الأحوال 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لكن يتم تعويض الأمر من عائد الاعلانات والألقاب التى يحصل عليها الفريق.

وكشف القيعى عن أن السبب الرئيسى فى عدم ضم حسين الشحات لاعب الفريق المنضم من العين قبل سابق عندما كان لاعبا فى فريق المقاصة أن ادارة النادي الفنية والادارية لم يكن هناك اجماع بينها على ضم اللاعب وهو الأمر الذى أرجأ انتقاله للقلعة الحمراء فى الفترة الماضية.

تابع القيعى انه لو عاد به الزمن فى ازمة عبد الله السعيد، أن النادى الأهلى لام اللاعب عندما علم زملائه بانتقاله اللاعب مقابل 40 مليونا والادارة لا تعلم عن هذا الاتفاق لتتحرك وهو الأمر الذى جعل الأمر يتأزم نهائيًا، وان النادى وبعض مسئوليه فوجئوا بتعديل مسار اللاعب الذى استمر بالأهلى فى ساعة واحدة فقط بعد تدخل بعض المنتمين للنادى.

وقال المسئول البارز بالقلعة الحمراء ان صفقات النادى الأهلى كان عليها اجماع من الادارة ومديرى الكرة بالنادى مثل حسين الشحات وجيرالدو وغيرهم من اللاعبين، مشددًا على ان كثرة التغييرات فى الأجهزة الفنية مؤكدًا ان القرار الفنى فى التعاقدات تم بين محمود الخطيب رئيس النادى ومحمد يوسف مدير الكرة، ثم تأتى القرارات الادارية الخاصة بمجلس الادارة، بالاضافة له ومديرى التعاقدات مثل محمد فضل وأمير توفيق ومؤخرا سيد عبد الحفيظ.

وكشف القيعى عن ان النادى الاهلى لم يكن مستعدا ماليا لضم اللاعبين فى العام الماضى، لكن الأمر اختلف مشيرا الى أن النادى كانت لديه رغبة قوية فى عودة رمضان صبحى المعار حاليا من هدرسفيلد الانجليزي فى الصيف الماضى لكن الطلبات المالية لم يكن الأهلى قادرا على تنفيذها.