الامارات | «هاتريك لوكس» يضع قيرغيزستان في مواجهة «الأبيض»

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك لوكس» يضع قيرغيزستان في مواجهة «الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قيرغيزستان فاز على الفلبين 3-1. تصوير: باتريك كاستيلو

أحرز فيتالي لوكس «هاتريك» ليقود منتخب قيرغيزستان لتحقيق الفوز على الفلبين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019، على استاد راشد، بنادي شباب الأهلي في دبي، وسيواجه منتخب قيرغيزستان المنتخب الوطني في دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، وحصل على بطاقة التأهل كأفضل أربعة ثوالث.

سيطر منتخب قيرغيرستان على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، وكان الأفضل من الجوانب كافة، إذ برز اللاعب فيتالي لوكس، الذي كان أكثر اللاعبين نشاطاً.

وفي الدقيقة 24 أحرز فيتالي لوكس الهدف الأول لقيرغيزستان، بعدما تلقى كرة عرضية من اسرايلوف، وسددها لوكس مباشرة في المرمى، بينما تألق حارس مرمى الفلبين ميشيل فالكسغارد بإنقاذ مرماه من الهدف الثاني من كرة عرضية لعبها إدغار بيرنهاردت.

في المقابل، وجد لاعبو منتخب الفلبين صعوبة في بناء الهجمات، ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة على المرمى من لاعبيه الذين سددوا كرتين فقط بعيداً عن المرمى، مقابل 13 تسديدة من لاعبي قيرغيزستان، كان منها ست تسديدات في المرمى.

وفي الشوط الثاني أحرز فيتالي لوكس الهدف الثاني من تسديدة قوية لعبها من داخل منطقة الجزاء، واكتفى حارس الفلبين بمشاهدة الكرة وهي تدخل المرمى (51).

وواصل فيتالي لوكس تألقه وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 77، بينما أحرز ستيفان شروك الهدف الأول للفلبين (80)، لتنتهي المباراة بفوز قيرغيزستان.