هل يتسبب الزمالك في رحيل حسام حسن عن بيراميدز؟

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الرسالة التي بعث بها تركي آل شيخ إلى حسام حسن ونشرها على صفحته الرسمية عبر موقع "الفيسبوك" ربط البعض بينها ونتائج الفريق منذ تولى العميد المسئولية

رغم فوز بيراميدز على الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، إلا أن الفريق تراجع بعدها وسقط تحت قيادة حسام حسن في فخ التعادل مباراتين متتاليتين أمام المصري والإنتاج الحربي. التعادل الذي حققه بيراميدز أمس أمام الإنتاج أغضب تركي آل الشيخ مالك النادي ودفعه لمطالبة حسام حسن بالفوز على فريق الزمالك في المباراة المقرر لها يوم 24 يناير الجاري، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طالبت الكابتن حسام واللاعبين بالفوز في المباراتين القادمتين وتعويض النقاط.. لن أرضى بأقل من 3 أهداف في الزمالك!".

الرسالة التي بعث بها تركي آل شيخ إلى حسام حسن ونشرها على صفحته الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"ربط البعض بينها ونتائج الفريق منذ تولى العميد المسئولية، وبدأ البعض يخشى أن يكون مصيره نفس ما حدث مع مدربي الفريق السابقين البرازيلي فالانتيم والأرجنتيني لافولبي. تولى حسام حسن القيادة الفنية لفريق بيراميدز

الرسالة التي بعث بها تركي آل شيخ إلى حسام حسن ونشرها على صفحته الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"ربط البعض بينها ونتائج الفريق منذ تولى العميد المسئولية، وبدأ البعض يخشى أن يكون مصيره نفس ما حدث مع مدربي الفريق السابقين البرازيلي فالانتيم والأرجنتيني لافولبي. تولى حسام حسن القيادة الفنية لفريق بيراميدز يوم 29 من شهر أكتوبر في العام الماضي، حيث قاد الفريق في 9 مباريات، خلفًا للأرجنتيني لافولبي، الذي رحل عن القيادة الفنية عقب الهزيمة أمام الدراويش، وحقق العميد الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، أي أنه أضاع على الفريق 8 نقاط في مشوار المنافسة على بطولة الدوري الممتاز. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يرحل حسام حسن عن بيراميدز في حالة الهزيمة من الزمالك أم يستمر في قيادة الفريق بعدما طالبه تركي آل شيخ بالفوز بفارق ثلاثة أهداف؟ التقرير التالي يكشف مشوار حسام حسن مع بيراميدز في المباريات التي خاضها مع الفريق منذ توليه المسئولية:

الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري تمكن العميد حسام حسن في أولى مبارياته مع بيراميدز من تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، وحصد فريقه الثلاث نقاط من المباراة، التي جمعت بينهما في الثاني من نوفمبر الماضي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. مصر المقاصة مصر المقاصة الفوز الثاني للمدير الفني حسام حسن مع بيراميدز كان أمام فريق مصر المقاصة في الثاني عشر من شهر نوفمبر الماضي، بعدما تمكن من التغلب على الفريق الفيومي بثنائية نظيفة، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل لفريق بيراميدز علي جبر وأحمد عفيفي. وادي دجلة وادي دجلة مواجهة فريق وادي دجلة كانت المباراة الثالثة التي قاد فيها العميد فريق بيراميدز، لكنه سقط في فخ التعادل لأول مرة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ليفقد معه بيراميدز أول نقطتين منذ توليه المهمة. النجوم النجوم تمكن حسام حسن من الفوز على فريق النجوم بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري، ليحقق العميد الفوز الثالث له مع فريق بيراميدز. حرس الحدود حرس الحدود الفوز الرابع لحسام حسن كمدير فني لفريق بيراميدز كان أمام فريق حرس الحدود، بعدما تمكّن من التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة السابعة عشرة، التي جمعت بينهما في العاشر من ديسمبر المنصرم. إنبي إنبي مباراة بيراميدز وإنبي شهدت التعادل الثاني لحسام حسن خلال مشواره مع الفريق، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة الجولة الثامنة عشرة التي جمعت بينهما يوم 22 ديسمبر المنصرم. الأهلي الأهلي مباراة الأهلي كانت هي الأقوى خلال مشوار حسام حسن التدريبي مع فريق بيراميدز، التي شهدت جدلًا واسعًا من جانب الجماهير والوسط الرياضي بسبب تواجد عبد الله السعيد قبل المباراة بساعات قليلة، وقتها قاد الفريق للفوز على المارد الأحمر 2-1 بعدما سجل هدفًا، وصنع الأخر ليحقق الفوز الخامس للعميد مع بيراميدز. المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة، التي جمعت بينهما في الثامن من يناير الجاري، وكانت المباراة الثامنة لحسام حسن المدير الفني والتعادل الثالث له مع الكتيبة الزرقاء، ومن المؤكد أنها أكثر المباريات التي أغضبته نتيجتها، ليس لأنه واجه فيها فريق المصري (آخر فريق تولى تدريبه قبل بيراميدز) لكن لأن المدير الفني للمصري كان إيهاب جلال الذي دائمًا ما تكون مباريات الفرق التي تولوا تدريبها معًا، تحمل طباعًا حماسيًا، وساخنة جدًا. الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي التعادل أمام الإنتاج الحربي أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة، كان هو الرابع للفريق مع حسام حسن في المباراة التاسعة خلال مشواره، الذي امتد لما يقرب من 80 يومًا مع بيراميدز.

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