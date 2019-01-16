اونلاين | KSA LIVE .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر (juventus vs ac milan) | يوفنتوس بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

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KSA LIVE .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر (juventus vs ac milan) | يوفنتوس بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

يوفنتوس وميلان بث مباشر , السوبر الايطالي 2018 كلاسيكو الكرة الايطالية , ستستضيف اليوم الرياض مباراة كلاسيكو الكرة الايطالية تلك المباراة التي ستجمع بين يوفنتوس وبين ميلان في لقاء قوي وصعب سيجمع بينهما في اطار مباراة السوبر الايطالي بين الفريقين حيث يجمع يوفنتوس بين لقبي الدوري والكاس ويشارك ميلان في اللقاء بصفته وصيف الكاس.

KSA LIVE .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر (juventus vs ac milan) | يوفنتوس بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

المباراة التي تاتي بعد اسابيع قليلة من مواجهة الفريقين في الدوري الايطالي في اطار مباريات مرحلة الذهاب من البطولة المحلية تلك المباراة التي نجح فيها يوفنتوس في الفوز علي ميلان بهدفين نظيفين لكلا من ماريو مانزوكيتش وكريستيانو رونالدو في مباراة سيطرابناء السيدة العجوز علي احداثها ونجحوا في الحصول علي الثلاث نقاط والعلامة الكاملة من تلك المواجهة الصعبة علي ملعب سان سييرو معقل فريق ميلان العريق في مدينة ميلانو.

KSA LIVE .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر (juventus vs ac milan) | يوفنتوس بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

الفريقين تواجها مسبقا في 187 مباراة في مختلف البطولات ونجح يوفنتوس في الفوز علي ميلان في 73 مواجهة مقابل 49 انتصار لصالح ميلان وتعادل الفريقين في 65 مباراة وسجل لاعبي اليوفي 262 هدف مقابل 229 هدف لصالح ميلان وانتهت اخر مواجهة بين الفريقين بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين اما عن مواجهة الكاس في الموسم الماضي فقد انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 4-0 في النهائي بين الفريقين الكبيرين.

مباراة يوفنتوس وميلان مباشر اليوم.

السوبر الايطالي

النهائي

الرياض

يوم الأحد 16 يناير 2019

الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

KSA LIVE .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر (juventus vs ac milan) | يوفنتوس بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف