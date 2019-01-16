بث مباشر يوتيوب.. مصر والمجر في مونديال اليد ( مباراة مصيرية )

كتب: ضياء السقا

في لقاء مصيري، يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، نظيره المجري، في رابع مبارياته بكأس العالم، المقام حاليا بألمانيا والدنمارك، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من السويد وقطر والأرجنتين والمجر وأنجولا.

وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته الأولى أمام السويد بنتيجة 27- 24، وتلقى هزيمة من قطر بنتيجة 28-23، ثم فاز على الأرجنتين ب22-20.

ولا بديل أمام مصر إلا الفوز في المباراتين المتبقيتين للصعود للدور الثاني، إذ تنص لوائح البطولة على صعود أول 3 منتخبات في المجموعة.

ويختتم الفراعنة مباريات المرحلة الأولى أمام أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

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