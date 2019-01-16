اونلاين | كول كورة HD بث مباشر اليوفي وميلان سوبر ايطاليا| مباراة اليوفنتوس بث مباشر يلا شوت| شاهد juventus الآن

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تقدم "الخليج 365" موعد مباراة يوفنتوس وميلان بمشاركة رونالدو حيث يستعد السيدة العجوز حامل اللقب لمواجهة غريمه التقليدي آي سي ميلان، في كلاسيكو كرة القدم الإيطالية، والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

يكون موعد مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة

ستكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب

سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

يدخل يوفنتوس مباراة ميلان في مسابقة كأس السوبر الإيطالي، طامعًا في التتويج بأول لقب له في العام الجديد 2019.

ويغرد يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، كما نجح فريق السيدة العجوز في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس إيطاليا، على أن يجد نفسه في مباراة مرتقبة نوعًا ما مع ضيفه العنيد فريق أتالانتا على ملعب أليانز في مدينة تورينو في الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يدخل أليجري مدرب يوفنتوس

المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوجلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

بينما يبدو فريق ميلان في وضعية مغايرة تمامًا قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق يوفنتوس، وخاصة في ظل حجم الضغوطات الهائلة التي يعيش فيها الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب فريق ميلان، وذلك بسبب تراجع نتائج فريق الروسونيري في الفترة الأخيرة من العام الماضي 2018.

بينما يدخل ميلان بقيادة جاتوزو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / جونزالو هيجواين.