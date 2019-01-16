اونلاين | رابط يلا شوت بث مباشر العراق وايران | كورة لايف | youtube HD

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رابط لعبة العراق اليوم بث مباشر ، كورة اون لاين مشاهدة لعبة العراق ضد ايران بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة العراق وإيران الأربعاء 16/1/2019 في كأس آسيا 2019، حيث يواجه منتخب العراق نظيره منتخب إيران في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، وتُقام مباراة العراق وإيران في يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على أرضية ملعب راشد آل مكتوم بمدينة دبي على الأراضي الإماراتية وتنطلق صافرة بداية لقاء ايران ضد العراق بث مباشر في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 8:00 بتوقيت الامارات العربية المتحدة.
بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة العراق وايران | كورة اون لاين
كورة اون لاين مباراة العراق وإيران بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل منتخب العراق المباراة ساعياً لحسم صدارة المجموعة بعدما ضمن تأهله مسبقاً إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019 منذ الجولة الماضية، فيما يسعى منتخب إيران لمحاولة تحقيق الهدف ذاته.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة العراق وإيران في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات المنتخبين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء.
القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران في كأس آسيا 2019 الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة العراق
كورة اون لاين بث مباشر مباراة العراق ضد إيران في كأس آسيا 2019، حيث تُذاع المباراة في كأس آسيا 2019 في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس آسيا 2019. حيث تُذاع مباراة العراق وإيران على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein MAX الأولى المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق يوسف سيف.وسوف تُذاع المباراة أيضاً في يوم الأربعاء على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة الكأس EXTRA HD الأولى المشفرة، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
موعد مباراة العراق وإيران الأربعاء في كأس آسيا 2019: والقنوات الناقلة لمُباراة العراق ضد إيران بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة العراق وإيران في كأس آسيا 2019 بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة العراق وإيران في كأس آسيا 2019 في يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على أرضية ملعب راشد آل مكتوم بمدينة دبي على الأراضي الإماراتية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:
بث مباشر العراق وايران كورة لايف رابط
السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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