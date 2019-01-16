اونلاين | رابط يلا شوت بث مباشر العراق وايران | كورة لايف | youtube HD

رابط لعبة العراق اليوم بث مباشر ، كورة اون لاين مشاهدة لعبة العراق ضد ايران بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة العراق وإيران الأربعاء 16/1/2019 في كأس آسيا 2019، حيث يواجه منتخب العراق نظيره منتخب إيران في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، وتُقام مباراة العراق وإيران في يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على أرضية ملعب راشد آل مكتوم بمدينة دبي على الأراضي الإماراتية وتنطلق صافرة بداية لقاء ايران ضد العراق بث مباشر في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 8:00 بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة العراق وايران | كورة اون لاين

كورة اون لاين مباراة العراق وإيران بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل منتخب العراق المباراة ساعياً لحسم صدارة المجموعة بعدما ضمن تأهله مسبقاً إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019 منذ الجولة الماضية، فيما يسعى منتخب إيران لمحاولة تحقيق الهدف ذاته.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة العراق وإيران في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات المنتخبين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء.