اونلاين | يلا شوت "اذاعة مباشر" مباراة العراق وايران كاس اسيا 2019 بث مباشر| مباراة العراق وايران bein sport| مباراة العراق مباشر

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في مباراة ثأرية يتواجه اليوم الاربعاء 16-1-2019 منتخبي العراق وايران، في مباراة حماسية ومثيرة، الليلة ضمن الجولة الثالثة من نهائيات كأس آسيا 2019، والحاسمة للتأهل للدور التالي، وضَمن المنتخبان العراقي والإيراني التأهل إلى دور الـ 16، لكن نتيجة اليوم تحدد الفريق المتصدر.

يلا شوت "اذاعة مباشر" مباراة العراق وايران كاس اسيا 2019 بث مباشر| مباراة العراق وايران bein sport| مباراة العراق مباشر

وحقق المنتخبان الفوز في جميع المباريات السابقة، حيث فازت إيران على اليمن (5-صفر) وفيتنام (2-صفر)، بينما فاز العراق على فيتنام (3-2) واليمن (3-صفر)، ليتصدر منتخب إيران الترتيب بست نقاط بفارق الأهداف عن "أسود الرافدين"، بينما تحتل فيتنام المركز الثالث من دون رصيد أمام اليمن، وتلتقيان يوم الأربعاء 15 يناير 2019 أملا في تحقيق نتيجة تتيح لأحدهما بلوغ الدور المقبل كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، ولا تزال الكفة الراجحة هي منخب العراق للتأهل.

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

في المباراة الأولى على إستاد آل مكتوم في دبي، يعي كل من مدرب إيران البرتغالي كارلوس كيروش ومدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش أن المركز الأول في المجموعة قد يسهل المأمورية في دور الـ16 لجهة الخصم، إلا أن لقاء يوم الأربعاء لن يقتصر على تحديد بطل المجموعة.

وإضافة إلى حرب الثمانية أعوام بين البلدين في الثمانينات في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، ستحمل المباراة طابعا ثأريا بالنسبة إلى إيران التي أقصاها العراق بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي في نسخة 2015.

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

وقال اللاعب الإيراني سامان قدوس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية "العراق خصم صعب وأعتقد أن المباراة ستكون ثأرية بالنسبة إلينا. أنتظر هذه المباراة منذ النسخة الأخيرة لكأس آسيا".

وأكد كيروش أنه يُعدّ لاعبيه لمباراة ذات أهمية كبيرة، موضحا أن "المباراة التالية هي دائما الأكثر أهمية. هي مباراة عصيبة بالنسبة لنا. حتى الآن، نحن نفكر ونشعر ونحلم فقط. كل ما نفعله الآن ينصب على مباراة العراق"، مضيفا "أعتقد أن كل فريق سيصارع للفوز بصدارة المجموعة. الأمر لا يقتصر على الصدارة، وإنما يشمل أيضا الكبرياء والسمعة".

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

وتسعى ايران حاملة اللقب أعوام 1968 و1972 و1976، وهي تبدو من أبرز المرشحين للقب هذا العام، إذ يحتل منتخبها المركز 29 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) وهو الأول بين المنتخبات الآسيوية.

مباراة "تختلف عن كل مباريات البطولة"

إلا أن العراق بطل 2007 لا يبدو أقل حظا منه للفوز، حتى أنه يسعى إلى الذهاب بعيدا في البطولة التي يشارك فيها للمرة التاسعة، علما أنه خرج من نصف نهائي نسخة 2015 أمام كوريا الجنوبية.

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

ويقول اللاعب العراقي السابق عماد محمد الذي خاض تجربة في الدوري الإيراني، إن مشجعي المنتخب ينظرون إلى مباراة الغد "بصيغة تختلف عن كل مباريات البطولة. وبالتأكيد هناك نوع من التحدي".

وتعتبر مواجهة المنتخبين في كأس آسيا من أبرز المنافسات الإقليمية، فقد فازت ايران 3-صفر في 1972 و2-صفر 1976 ثم تفوق العراق 2-1 في 1996 لتعود إيران إلى سكة الانتصارات 1-صفر في 2000.

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

وتجدد اللقاء في 2011 حين تفوق منتخب الجمهورية الإسلامية 2-1 ليعود "أسود الرافدين" ويثأروا في 2015 بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3.

وفي ظل هذا الترقب العراقي، حاول كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي التشديد على أهمية المباراة من المنظار الكروي بالنسبة إليه، أكثر مما عداه.

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

وقال "أعتقد أن مباراة إيران هي الأهم. احترم مشاعر العراقيين وأعرف أن مواجهة إيران بالنسبة لهم هامة لكني أركز الآن على مرحلة الاستشفاء بالنسبة إلى اللاعبين وسأحاول التحضير للقاء المقبل".

أضاف "بالنسبة لي لا يهم أن نكون في المركز الأول أو الثاني، لدينا مباراة أمام إيران وربما ألجأ إلى إراحة بعض اللاعبين في اللقاء. ربما الأفضل أن نحصل على المركز الثاني وليس الأول. فلننتظر".

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

وتألق في صفوف إيران سردار أزمون مهاجم روبين قازان الروسي، صاحب ثلاثة أهداف في النسخة الراهنة، وسامان قدوس لاعب أميان الفرنسي ومهدي طارمي لاعب الغرافة القطري وغيرهم.

في المقابل، يغلب عنصر الشباب على منتخب العراق وتألق بصورة لافتة جدا مهند علي كاظم، صاحب هدفين في كأس آسيا 2019، إضافة الى الحارس جلال حسن وعلي عدنان وبشار رسن وغيرهم.

يلا شوت... بث مباشر مباراة العراق وإيران - الجولة الثالثة في كأس آسيا ... كورة ستار

ومن المقرر أن تلعب المباراة الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة العراق وإيران على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

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