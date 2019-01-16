اونلاين | بث حي online .. مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم مباشر | مشاهدة مباراة iraq vs iran فى كأس آسيا 2019 اليوم

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مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم مباشر

بث مباشر مباراة ايران والعراق كورة لايف

تقام مباراة ايران والعراق اليوم الاربعاء 16/1/2019 وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت الامارات ويتم بث المباراة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport max HD1 ،ويمكن أيضا مشاهدة المباراة من خلال قناة بي اوت كيو bout Q ، أو من خلال القنوات الرياضية المفتوحة التي يمكن ضبط ترددها من خلال القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تويتش الاسطورة مباراة ايران والعراق بث مباشر live hd7

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