اونلاين | يلا شوت "الان" بث مباشر مباراة العراق وايران كورة اون لاين | كورة لايف | الاسطورة لايف

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على استاد آل مكتوم بنادي النصر يلتقي اليوم منتخبي العراق وإيران في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس آسيا 2019 . وستكون المباراة بين العراق وإيران في تمام الساعة السادسة بتوقيت سوريا ومصر والسابعة بتوقيت السعودية. وستنقل شبكات “بي إن سبورت” المباراة عبر البث المباشر وتحديداً على قناتها “beIN SPORTS MAX 1 HD AR” بصوت المعلق يوسف سيف. ومباراة اليوم بين المنتخب العراقي ونظيره الإيراني لتحديد الفريق المتصدر للمجموعة بعد ضمان التأهل للمنتخبين الى الدور الثاني (16) . ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات : إيران واليمن وفيتنام .

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