اونلاين | لايف .. كورة ستار مشاهده مباراه العراق وايران بث مباشر

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مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019 , مباراة الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الرابعة بكأس أسيا يوم الأربعاء 16/1/2019. ويواجه منتخب إيران منافسه منتخب العراق على ملعب آل مكتوم بنادي النصر، بث مباشر مباراة إيران والعراق . مباراة العراق وإيران ستبث عبر قناة MAX HD1 يوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة. مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019 عبر beIN SPORTS مباراة العراق وإيران بنقل حيّ . في حالة انقطاع البث المباشر اضغط هنا وسيتم تحويلك إلى بث آخر للمباراة

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