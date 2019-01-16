اونلاين | يلا شوت "مباشر" العراق وايران – معلومات البث المباشر والتغطية الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت "مباشر" العراق وايران – معلومات البث المباشر والتغطية الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ضمن المنتخب العراقي التأهل رسميا إلى مباريات الدور القادم، إليكم بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم، في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات كأس أسيا 2019، والتي ستجمع المنتخبين على ارضية ملعب أستاذ ال مكتوم بنادي النصر.

يلا شوت HD العراق وايران – معلومات البث المباشر والتغطية الخاصة

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر

وكان منتخب اسود الرافدين حققا، نتيجة الفوز في المباراتين الماضية، على كل من المنتخب أولا الفيتنام، ثما الفوز عل منتخب اليمن، وفي المقابل منتخب إيران قبل لعبة العراق اليوم، تمكن من تحقيق نتيجة الفوز في المواجهتين الماضية، على كل من المنتخب اليمني، والمنتخب الفيتنامي في الجولة الثانية.

يلا شوت HD العراق وايران – معلومات البث المباشر والتغطية الخاصة

موعد بث مباشر مباراة العراق وايران على قنوات بي إن سبورت

انطلاقة المباراة، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي السابعة من مساء الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.، وفي الثامنة من مساءا اليوم، بتوقيت الإمارات.

يلا شوت HD العراق وايران – معلومات البث المباشر والتغطية الخاصة

مباراة العراق وايران مباشرة الأربعاء عل قناة بي إن سبورت MAX HD 1

وما إقتراب موعد البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وايران مباشرة اليوم، سنقدم لكم فيديو متابعة لعبة العراق اليوم ضد المنتخب الإيراني، في اللقاء الذي يبحث من خلاله الفريقين على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على المركز الأولى من المجموعة.

يلا شوت HD العراق وايران – معلومات البث المباشر والتغطية الخاصة

نشكركم متابعين وزوار موقع المصرية السعودية على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.

في حالة انقطاع البث المباشر اضغط هنا وسيتم تحويلك إلى بث آخر للمباراة