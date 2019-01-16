اونلاين | "0-0" مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم بث مباشر| مباراة العراق وايران مباشر beIN SPORTS| koraonline

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة نحو أستاد راشد ال مكتوم، لمتابعة لقاء المنتخب العراقي الشقيق مع نظيره الإيراني، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حاليا بدولة الإمارات.

"0-0" مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم بث مباشر| مباراة العراق وايران مباشر beIN SPORTS| koraonline

ويحتل المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط , بعد الفوز علي اليمن بخماسية نظيفة وعلي فيتنام بهدفين نظيفين , بينما المنتخب العراقي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط بعد الفوز علي فيتنام 3-2 وعلي اليمن بثلاثية نظيفة، ولكن فارق الأهداف في مصلحة المنتخب الإيراني.

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