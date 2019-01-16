اونلاين | "0-0" مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم بث مباشر| مباراة العراق وايران مباشر beIN SPORTS| koraonline

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "0-0" مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم بث مباشر| مباراة العراق وايران مباشر beIN SPORTS| koraonline والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة نحو أستاد راشد ال مكتوم، لمتابعة لقاء المنتخب العراقي الشقيق مع نظيره الإيراني، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حاليا بدولة الإمارات.
"0-0" مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم بث مباشر| مباراة العراق وايران مباشر beIN SPORTS| koraonline
ويحتل المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط , بعد الفوز علي اليمن بخماسية نظيفة وعلي فيتنام بهدفين نظيفين , بينما المنتخب العراقي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط بعد الفوز علي فيتنام 3-2 وعلي اليمن بثلاثية نظيفة، ولكن فارق الأهداف في مصلحة المنتخب الإيراني.
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