اونلاين | يلا شوت HD مباراة العراق اليوم نقل مباشر| مشاهدة مباراة العراق وايران live| مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم مباشر

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يخوض اليوم منتخب ايران مواجهة نارية مع نظيره العراقي في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم

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وهذه سادس مواجهة بين إيران والعراق على صعيد النهائيات القارية (4 انتصارات لايران وواحد للعراق) لكنها الاولى في الادوار الاقصائية. وتواجه الفريقان اول مرة في البطولة القارية ضمن الدور الاول من نسخة 1972 عندما فازت ايران 3-0 واحرزت اللقب لاحقا، وكررت الامر عينه في النسخة التالية في 1976 بفوزها 2-0. وضمن الدور الاول من نسخة الامارات 1996 فاز العراق للمرة الوحيدة 2-1، ثم ردت إيران الدين بعد اربع سنوات في لبنان بهدف علي دائي، وفي نسخة 2011 الاخيرة فازت إيران 2-1. وفي المجمل، التقى الفريقان 20 مرة فخرج الايراني فائزا 12 مرة مقابل 4 للعراق و4 تعادلات.

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وتوقع مدرب العراق راضي شنيشل مواجهة صعبة مع إيران بالنظر إلى التاريخ الطويل من المواجهات بين البلدين.وصرح شنيشل للصحفيين اليوم الخميس قائلا : "لعبنا أمام أوزبكستان واليابان وإيران ، أبرز ثلاثة منتخبات في آسيا وقد اكتسبنا خبرة كبيرة من هذه المباريات .. يتشابه أسلوب لعب إيران مع أسلوب اللعب العراقي. وقد لعبت عام 1993 عندما فاز العراق على إيران 2 / 1 ، إنهم فريق قوي للغاية".

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موعد مباراة ايران والعراق والقنوات الناقلة والبث المباشر

تقام اليوم مباراة ايران والعراق الساعة 08:30 صباحا بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة والعراق.

القنوان الناقلة لمباراة ايران والعراق

متابعة مباراة العراق وإيران على مجموعة بي إن سبورت، ستكون متاحة على قناة BEIN SPORTS HD 11، بالإضافة إلي قناة BEIN SPORTS HD 6، وقناة BEIN SPORTS HD 4.ومتاحة أيضا على قنوات الكأس الرياضية، وذلك عبر قناة HD الكأس5.القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران مجانا ، فستكون متابعة المباراة مباشرة مجانا متاحة على قناة قناة دهوك DHOUK ، و يمكن مشاهدة المباراة أيضا على قناة IRIB3 الإيرانية.

بث مباشر ايران والعراق مشاهدة لعبة العراق وايران

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