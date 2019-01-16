اونلاين | يلا شوت "رابط مباشر" مشاهدة مباراة العراق وإيران في امم اسيا

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مشاهدة مباراة العراق وإيران في امم اسيا

وبعد أن ضمن الفريقان التأهل منذ الجولة الثانية، سيتنافس العراق مع إيران على صدارة المجموعة الرابعة في كأس آسيا لكرة القدم عندما يلتقيان في ختام دور المجموعات اليوم (الأربعاء) باستاد آل مكتوم في دبي.

وبدأ العراق مشواره في البطولة القارية بانتصار صعب على فيتنام 3-2 بعد أن عوض تأخره مرتين أمام المنافس القادم من جنوب شرق آسيا، ثم هزم اليمن 3 -صفر ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

مشاهدة مباراة العراق وإيران في امم اسيا

مشاهدة مباراة العراق وإيران في امم اسيا

مشاهدة مباراة العراق وإيران في امم اسيا

مشاهدة مباراة العراق وإيران في امم اسيا

وهذا هو الرصيد نفسه الذي تملكه إيران بعد فوز ساحق 5 -صفر على اليمن ثم التغلب 2 -صفر على فيتنام بفضل تألق سردار آزمون الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراتين.

وقال سريتشكو كاتانيتش مدرب العراق بعد الفوز على اليمن إن فريقه ينبغي عليه تقديم أداء أفضل أمام منافس أقوى.

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