اونلاين | كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر 16-1-2019 (كأس آسيا 2019) Iraq HD كورة ستار

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يسعى منتخبا إيران والعراق إلى إنهاء منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم في الصدارة عندما يلتقيان اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة بعدما سبق لهما حسم التأهل إلى دور الـ16.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وفازت إيران على اليمن (5-صفر) وفيتنام (2-صفر)، بينما فاز العراق على فيتنام (3-2) واليمن (3-صفر)، ليتصدر الإيرانيون الترتيب بست نقاط بفارق الأهداف عن أسود الرافدين.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

بينما تحتل فيتنام المركز الثالث من دون رصيد أمام اليمن، وتلتقيان الأربعاء أملاً في تحقيق نتيجة تتيح لأحدهما بلوغ الدور المقبل كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وفي المباراة الأولى على إستاد آل مكتوم في دبي، يعي مدرب إيران البرتغالي كارلوس كيروش ومدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش أن المركز الأول في المجموعة قد يسهل المأمورية في دور الـ16 لجهة الخصم، إلا أنّ لقاء الأربعاء لن يقتصر على تحديد بطل المجموعة، حيث تحمل المباراة طابعاً “ثأرياً” بالنسبة إلى إيران التي أقصاها العراق بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي في نسخة 2015.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقال اللاعب الإيراني سامان قدوس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية “العراق خصم صعب وأعتقد أن المباراة ستكون ثأرية بالنسبة إلينا أنتظر هذه المباراة منذ النسخة الأخيرة لكأس آسيا.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأكد كيروش أنه يعد لاعبيه لمباراة ذات أهمية كبيرة، موضحاً المباراة التالية هي دائماً الأكثر أهمية هي مباراة عصيبة بالنسبة لنا حتى الآن، نحن نفكر ونشعر ونحلم فقط كل ما نفعله الآن ينصب على مباراة العراق، مضيفاً أعتقد أنّ كل فريق سيصارع للفوز بصدارة المجموعة. الأمر لا يقتصر على الصدارة، وإنما يشمل أيضاً الكبرياء والسمعة.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتسعى إيران حاملة اللقب أعوام 1968 و1972 و1976 وهي تبدو من أبرز المرشحين للقب هذا العام، إذ يحتل منتخبها المركز 29 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) وهو الأول بين المنتخبات الآسيوية.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

من جهته فيعتبر منتخب العراق بطل عام 2007 لا يبدو أقل حظاً من إيران لحصد الفوز، حتى أنه يسعى إلى الذهاب بعيداً في البطولة التي يشارك فيها للمرة التاسعة، علماً أنه خرج من نصف نهائي نسخة 2015 أمام كوريا الجنوبية.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويقول اللاعب العراقي السابق عماد محمد الذي خاض تجربة في الدوري الإيراني، لوكالة فرانس برس إن مشجعي المنتخب ينظرون إلى مباراة الغد بصيغة تختلف عن كل مباريات البطولة. وبالتأكيد هناك نوع من التحدي.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتعتبر مواجهة المنتخبين في كأس آسيا من أبرز المنافسات الإقليمية، فقد فازت إيران 3-صفر في 1972 و2-صفر 1976 ثم تفوق العراق 2-1 في 1996 لتعود إيران إلى سكة الانتصارات 1-صفر في 2000.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتجدد اللقاء في 2011 حين تفوق منتخب إيران 2-1 ليعود أسود الرافدين ويثأروا في 2015 بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وفي ظل هذا الترقب العراقي، حاول كاتانيتش التشديد على أهمية المباراة من المنظار الكروي بالنسبة إليه، أكثر ممّا عداه.

وقال: أعتقد أنّ مباراة إيران هي الأهم. أحترم مشاعر العراقيين وأعرف أنّ مواجهة إيران بالنسبة لهم مهمة لكني أركز الآن على مرحلة الاستشفاء بالنسبة إلى اللاعبين وسأحاول التحضير للقاء المقبل.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأضاف: بالنسبة لي لا يهم أن نكون في المركز الأول أو الثاني، لدينا مباراة أمام إيران وربما ألجأ إلى إراحة بعض اللاعبين في اللقاء. ربما الأفضل أن نحصل على المركز الثاني وليس الأول. فلننتظر.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

في المقابل يغلب عنصر الشباب على منتخب العراق وتألق بصورة لافتة جداً مهند علي كاظم المشهور بـ”ميمي”، صاحب هدفين في كأس آسيا 2019، إضافة إلى الحارس جلال حسن وعلي عدنان وبشار رسن وغيرهم.

مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر والقنوات الناقلة

المباراة: إيران Xالعراق الجولة: 3 المجموعة D

الملعب: إستاد آل مكتوم بنادي النصر

الحكم: رفشان إيرماتوف

المعلق : يوسف سيف

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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