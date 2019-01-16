اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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نجح منتخبا العراق وإيران في تأمين تأهلهما إلى ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في الإمارات، بعد تصدرهما للمجموعة الرابعة، كأول وثان على الترتيب.

ويتطلع كلا المنتخبين، عندما يلتقيا غدا الأربعاء، لاعتلاء صدارة المجموعة، إذ يملك كلاهما 6 نقاط من انتصارين، لكن إيران تتفوق بفارق الأهداف.

وكان منتخب إيران، قد فاز على اليمن 5-0، وعلى فيتنام 2-0، بينما فاز العراق على فيتنام 3-2، وعلى اليمن 3 -0.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في 22 لقاءً، حققت إيران الفوز 12 مرة، بينما فاز العراق 5 مرات، وتعادلا 5 مرات.

والتقى المنتخبان لأول مرة عام 1962، في لقاء ودي انتهى بالتعادل 1-1، بينما حققت إيران أول انتصار لها على العراق عام 1969، بنتيجة 2-1 في بطولة الصداقة.

وانتظر العراق حوالي 25 عاما، لكي يحقق انتصاره الأول، وذلك في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1993، بالفوز 2-1، في تصفيات كأس العالم.

أما آخر لقاءين فشهدا تفوقا للعراق، ففي كأس آسيا الماضية بأستراليا، ودعت إيران البطولة على يد أسود الرافدين، بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء اللقاء في وقته الرسمي 3-3.

بينما آخر مواجهة جمعت المنتخبين، كانت ودية على إستاد ازادي بايران، قبل أقل من عام، وفاز العراق 1-0.