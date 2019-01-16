اونلاين | الآن مباراة العراق وايران بث مباشر كورة ستار الاسطورة HD شاهد مباراة العراق وايران مباشر اليوم الموافق 16/1/2019

سنقدم لكم مشاهدة بث مباشر لعبة العراق ضد إيران اليوم الأربعاء في كاس الأمم الأسيوية، مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر اليوم الأربعاء 16 يناير 2019 كورة أونلاين بجودة عالية ستار كورة لايف إتش دي، بي أن ماتش، في لقاء مرتقب بكأس سيا لكرة القدم التي سوف تقام في الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر العراق ضد ايران

يمكنك مشاهدة مباراة العراق وايران بأكثر من طريقة أولاً عبر الاشتراك الرسمي لقناة بي أن سبورت، أو عبر الاشتراك أو احد الأجهزة الداعمة لقنوات بي أوت كيو، ويمكنك مشاهدة اللقاء عبر القنوات الناقلة لكاس اسيا 2019 مجاناً والتي وفرناها لكم وهي متواجدة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة نايل وغير ذلك وجميع اللغات ومنها التعليق باللغة العربية.

بث مباشر مباراة العراق وايران

البث المباشر لمباراة العراق وايران سيكون في تمام السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة العراق، الثامنة ليلاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيسعى كلا الفريقين إلي الفوز بتلك المواجهة والحصول على الثلاثة نقاط، من أجل تصدر تلك المجموعة كما سيكون التعادل في مصلحة المنتخب الإيراني نظراً لفارق الأهداف لصالحه.

مشاهدة مباراة العراق وايران

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة العراق وايران من خلال تلك المقالة وسوف نقوم بتوفير الرابط الخاص بتلك المواجهة عند بدايتها، بث بدون توقف لمباراة العراق وايران ا بجودة عالية.

يسعى المنتخب العراقي حامل لقب المسابقة في 2007 على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية بتكرار الإنجاز وتحقيق لقب هذا العام.

والتقى المنتخبان لأول مرة عام 1962، في لقاء ودي انتهى بالتعادل 1-1، بينما حققت إيران أول انتصار لها على العراق عام 1969، بنتيجة 2-1 في بطولة الصداقة، لكن أخر لقاءين شهدا تفوق عراقي.

أكد مدرب نادي نفط الوسط، راضي شنيشل، أن أداء منتخب العراق في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، في تصاعد مستمر وهذا يبعث التفاؤل.