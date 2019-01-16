اونلاين | بث مباشر مباراة العراق وإيران في كاس اسيا اليوم الاربعاء 16-1-2019 | كورة اون لاين | كورة لايف | الاسطورة لايف

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yalla shoot.. مشاهدة مباراة العراق وإيران بث مباشر | بي أن سبورت يلتقي المنتخب العراقي منافسه الإيراني، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء، على ملعب "آل مكتوم"، كورة ستار مشاهدة مباراة العراق وإيران بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس أسيا.

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يدخل منتخب العراق مواجهة اليوم وهو منتشي بالانتصارين اللذان حققهما على فيتنام واليمن على التوالي، ليضمن مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس أسيا، ويسعى أسود الرافدين لتكرار سيناريو 2007 وإنجاز رفاق يونس محمود والفوز باللقب، وستكون مواجهة اليوم صعبة للغاية على منتخب العراق، امام منتخب إيران العنيد، يلا شوت مشاهدة مباراة العراق وإيران بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس أسيا.

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إيران المنتخب المرشح للفوز بالبطولة، بعد الأرقام الجيدة التي قدمها في مونديال روسيا الأخير مع مدربه المخضرم كيروش، ونجح المنتخب الإيراني في حجز مقعده بدور الـ16 بعدما فاز على اليمن وفيتنام، وسيسعى للصدارة اليوم في مباراة صعبة، مشاهدة لعبة العراق ضد ايران بث مباشر في كأس أسيا.

وستقوم قناة بي ان سبورتس ماكس بنقل المباراة في بث حي ومباشر اليوم الأربعاء.

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