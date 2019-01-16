اونلاين | السوبر الإيطالي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت

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السوبر الإيطالي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر | كورة لايف يدخل فريق يوفنتوس في مواجهه نارية ضد نظيره أي سي ميلان، اليوم الاربعاء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة 19:30، في مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم الأربعاء في السوبر الإيطالي.

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يوفنتوس الفريق الذي يقدم موسما رائعا مع نجمه البرتغالي رونالدو ومدربه المخضرم اليجري، يسعى لاقتناص لقبه الأول في 2019، وتكرار فوزه على ميلان في نهائي كأس إيطاليا في العام الماضي في مباراة كان نجمها الأول المغربي مهدي بن عطية مدافع السيدة العجوز، ويقدم اليوفي مسيرة جيدة في العام الحالي حيث يحتل صدارة الكالتشيو الإيطالي برصيد 53 نقطة من 17 انتصار وتعادلين، يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر .

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الروسونيري بقيادة مدربه جاتوزو يسعى لتحقيق أولى ألقابه في الموسم الجديد، وتحقيق لقب غالي في ظل معاناة الميلان في الفترة الأخيرة، بعد خروجه الأوروبي من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم الاربعاء في السوبر الإيطالي.

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وستقوم قناة السعودية الرياضية بنقل مواجهة يوفنتوس وميلان في بث حي ومباشر.

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