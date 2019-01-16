رياضة | الوداد يعرض على الزمالك صفقة تبادلية في حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد يعرض على الزمالك صفقة تبادلية في حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح مسؤولو نادي الوداد المغربي على إدارة الزمالك عقد صفقة تبادلية بين الناديين وذلك ضمن صفقة ضم الأول للمهاجم المغربي حميد أحداد لاعب القلعة البيضاء.

وغاب حميد أحداد عن المشاركة مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الأبيض في الصيف الماضي حيث لم يشارك سوى لدقائق معدودة منذ انتقاله من الدفاع الحسني الجديدي.

وعرض الوداد عددًا من اللاعبين المميزين من الوداد على إدارة الزمالك لضم أحدهما ضمن صفقة حميد أحداد وينتظر الرد النهائي اقتراح التبادل وذلك لحسم الصفقة اليوم.

ويغادر حميد أحداد القاهرة اليوم حال إتمام الصفقة على أن يصل اللاعب الوداد خلال ٤٨ ساعة للتوقيع للزمالك حال الاتفاق على رحيله ضمن صفقة تبادلية.

يذكر أن أحداد كان قد ودع جماهير الزمالك برسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل انستجرام.

منافسة مشتعلة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة عشرة من المسابقة المحلية.

وواصل الزمالك انفراده بقمة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري 3-1 بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع ينما حل الإنتاج الحربي في المركز الخامس برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز السادس.

ويقبع طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويتجمد رصيد حرس الحدود عند 24 نقطة تراجعت به إلى المرتبة الثامنة.

وتعادل بيراميدز 1-1 مع الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري بينما حقق فريق النجوم أقوى المفاجآت وفاز على سموحة برباعية نظيفة، ونجح المقاصة في الفوز 2-1 على المقاولون العرب بفضل لاعبه الجديد بيكلي.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 41 نقطة

2- بيراميدز 35 نقطة

3- مصر المقاصة 30 نقطة

4- الأهلي 27 نقطة

5- الإنتاج الحربي 27 نقطة

6- المقاولون العرب 26 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- حرس الحدود 24 نقطة

9- سموحة 23 نقطة

10- الداخلية 20 نقطة

11- النجوم 20 نقطة

12- وادي دجلة 20 نقطة

13- الاتحاد السكندري 20 نقطة

14- إنبي 19 نقطة

15- المصري البورسعيدي 19 نقطة

16- الجونة 19 نقطة

17- الإسماعيلي 17 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة