الان تتابع مشاهدة مباراة الفلبين وقرغيزستان بث مباشر في كاس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

يحتضن ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب اللقاء الكبير بين منتخبي الفلبين وقرغيزستان في الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة C.

مشاهدة مباراة الفلبين وقرغيزستان بث مباشر في كاس آسيا 2019

وقبل المباراة أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم السعودي، تركي الخضير لإدارة المباراة قرغيزستان ويعتبر هذا اللقاء هو الأول للحكم السعودي في بطولة كأس آسيا.

مشاهدة مباراة الفلبين وقرغيزستان بث مباشر في كاس آسيا 2019

من جانبه قال المهاجم عقل الدين إسرالوف، لاعب قرغيزستان، أن: منتخب قرغيزستان لم يتأهل إلى البطولة القارية مصادفة، وسنثبت للقارة أننا جديرون بذلك من خلال مباراة الفلبين بتحقيق الفوز.

مشاهدة مباراة الفلبين وقرغيزستان بث مباشر في كاس آسيا 2019

وعلى الجانب الآخر وبالرغم من أنه أحد أقدم فرق كرة القدم في آسيا، إلا أن المنتخب الفلبيني بدوره لم يحقق أي نجاح مميز سواء على الصعيد القاري والدولي حتى أنه لم يتأهل نهائياً لكأس الأمم الآسيوية عبر تاريخه الطويل أو لنهائيات كأس العالم.

مشاهدة مباراة الفلبين وقرغيزستان بث مباشر في كاس آسيا 2019

وكان لمنتخب الفلبين بعض الانجازات خلال الفترة 1913-1934 على صعيد ألعاب الشرق الأدنى الآسيوية.

مشاهدة مباراة الفلبين وقرغيزستان بث مباشر في كاس آسيا 2019

موعد مباراة الفلبين وقرغيزستان والقنوات الناقلة:

المباراة : قيرغيزستان Xالفلبين الجولة: 3 المجموعة C

المعلب: إستاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الحكم: تركي الخضير

المعلق : خالد الغول

الموعد: في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD