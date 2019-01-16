الان تتابع مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يواجه ميلان نظيره يوفنتوس الايطالي اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في مباراة مشتعلة على لقب كأس السوبر الإيطالي تقام في السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

ويوفنتوس وميلان هما الفريقان الأكثر تتويجًا بلقب البطولة، بعدما حصد كل فريق اللقب 7 مرات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

ويخوض يوفنتوس المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

وتأهل الفريقان إلى دور الثمانية في بطولة الكأس هذا الموسم، بالتغلب على بولونيا وسامبدوريا، يوم السبت الماضي، قبل سفرهما إلى مدينة جدة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

واستأنف يوفنتوس نشاطه، بعد أسبوعين من الراحة في عطلة الشتاء، بفوز ثمين 2 / صفر على بولونيا، ويسعى الفريق حاليًا إلى الفوز بلقب كأس السوبر للمرة الرابعة في آخر سبع سنوات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

ويتقاسم يوفنتوس وميلان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالسوبر الإيطالي، برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

وكان ميلان تغلب على يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي العام 2016 بالعاصمة القطرية الدوحة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

وتقام مباراة السوبر الإيطالي غدا للمرة العاشرة خارج إيطاليا، ولكنها المرة الأولى في السعودية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في كأس السوبر الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة:

البطولة: كأس السوبر الإيطالي 2018

المباراة: يوفنتوس X ميلان

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية

المعلق: علي سعيد الكعبي

القنوات الناقلة للمباراة:

قناة الرياضية السعودية KSA Sports HD1

Rai 1

Sport TV 1

KSA Sports 1 HD

KSA Sports 1 HD

TRT 1 HD

IRIB Varzesh

BT Sport 1 / HD

TVP Sport HD