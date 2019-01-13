اونلاين | يلا شوت HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر |كورة لايف مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | كورة ستار

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ننشر كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر اليوم رابط يلا شوت الان لايف الدوري الاسباني، يواجه ريال مدريد مستضيفه ريال بيتيس مساء اليوم على ملعب بينيتو فيامارين، في إطار فعاليات المرحلة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ويهدف الفريق الملكي في هذا اللقاء القوي، تحقيق الإنتصار حتى لا يفقد منافسته مبكراً على بطولة الليجا ضمن مباراة ريال مدريد بث مباشر يلا شوت اون لاين.

يلا شوت مشاهدة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، لعب الميرنجي 18 جولة حتى الآن، حقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر في ست مواجهات، ويسعى بث مباشر ريال مدريد يلا شوت في مباراة اليوم أمام بيتيس إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، علماً أن ريال مدريد يعاني منذ بداية الموسم من تذبذب في الأداء ويقدم عروض ليست جيدة ولا تليق بسمعة وعراقة النادي.

ضمن مباراة ريال مدريد مباشر كورة اون لاين أما ريال بيتيس يقع في المركز السادس برصيد 26 نقطة، وخسر في الجولة الماضية أمام هويسكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحقق البيتيس الفوز في سبع جولات وتعادل في خمس وخسر ست مرات، رابط مباراة ريال مدريد مباشر يوتيوب ويتطلع ريال بيتيس إلى تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنه صاحب الأرض والجمهور وسيلعب بكل قوته أمام الفريق الملكي.

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وسيتم نقل لقاء ريال مدريد ضد ريال بيتيس عبر قناة بي ان سبورت HD3 بصفتها الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني هذا العام، وقد أسندت إدار القناة التعليق على مجرياتها المعلق رؤوف خليف، كما سنضع لكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم كور اون لاين قبل انطلاق اللقاء بقليل، وستكون بجودات متعددة تفي بمواصفات أجهزتكم.