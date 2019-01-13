اونلاين | live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد و وريال بيتيس بث مباشر اليوم 2019-1-13 يلا شوت كورة أون لاين تسبب النجم الويلزي غاريث بيل في دهشة أنصار نادي ريال مدريد بتصرفه خلال مباراة النادي الملكي ضد ريال سوسييداد، الأحد، الذي أقيم على ملعب "سانتاغو برنابيو".

شوهد بيل وهو يغادر الملعب في الدقيقة 78 من المواجهة، ما يعني أنه لم يشاهد الهدف الثاني لسوسييداد والذي سجل قبل 7 دقائق من صافرة النهاية.

روبين باردو يحتفل بالهدف الثاني لمصلحة ريال سوسيداد الدقيقة 83

غاب بيل عن المشاركة بسبب إصابة في عضلة الساق خلال مباراة فياريال الماضية، وسيستمر غيابه لمدة أسبوعين على الأقل، وعليه فقد قرر دعم زملائه من المدرجات لكنه غادر قبل النهاية بـ12 دقيقة!

سيبتعد بيل عن الريال في لقاء ريال بيتيس يوم 13 يناير، إضافة إلى مباراة كأس ملك إسبانيا يوم

التي يعاني فيها اللاعب من هذه الحالة في مدريد. سيفقد الويلزي ، على الأقل ، أسبوعين. وشهد الجناح مباراة يوم الأحد أمام ريال سوسيداد يوم الأحد وسيغيب عن مباريات: ليجانيس في كأس ملك إسبانيا، وريال بيتيس، ثم مواجهة الإياب ضد ليجانيس، على أن يحاول اللحاق بمواجهة إشبيلية.