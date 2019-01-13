اونلاين | بث مباشر لايف .. مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الدوري الاسباني اليوم .. yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لايف .. مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الدوري الاسباني اليوم .. yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس بث مباشر، اليوم الأحد 13-1-2019 على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويحتل الميرينجي المركز الخامس في جدول ترتيب "لا ليجا" برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على ريال بيتيس صاحب المركز السادس.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، ويسعى الفريق المدريدي إلى انتزاع النقاط الثلاث لعدم الابتعاد عن المنافسة على لقب الليجا، لأن أى نتيجة غير الفوز تهدد استمرار الملكي على المنافسة على الدوري، في حين يسعى أصحاب الأرض في الفوز للاقتراب من المربع الذهبي على أمل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الملعب: ستاد بينيتو فيامارين

الموعد: اليوم الأحد 13-1-2019 في تمام الساعة 10 الا ربع بتوقيت القاهرة، و 11 الا ربع بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قناة bienSports 3 HD