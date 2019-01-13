مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني بث مباشر

يلتقي فريقي ريال مدريد وريال بيتيس ضمن بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019، الدور الأول، النادي الملكي ريال مدريد يخرج في مواجهة صعبة ضد نادي ريال بيتيس، فهل ينجح بالتفوق عليه أم سيكون هناك مفاجأة للفريق صاحب الأرض والجمهور، خصوصا أنه ينافس الملكي علي نفس المركز الذي يتواجد به، وفارق النقاط بين الفريقين ليس كبيراً، فمن سينجح في هذا اللقاء، الأبيض الميرنجي الذي يطمح في الوصول إلي النقطة الثالثة والثلاثين للوصول إلي المراكز المتقدمة، وعدم الإبتعاد، بعد الهزيمة الماضية أمام سوسيداد.

تنطلق المواجهة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

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