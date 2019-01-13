اونلاين | "بعد قليل" كورة لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر ..Madrid يلا شوت . كورة ستار .. كورة اون لاين

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يعانى فريق ريال مدريد الإسبانى، من غياب العديد من نجومه خلال مواجهة ريال بيتيس، المقرر إقامتها فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى. ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه تعرض 21 لاعبا من صفوف ريال مدريد لـ35 إصابة بعد مرور 5 أشهر فقط من منافسات الموسم الحالى 2018/2019، باستثناء 5 لاعبين فقط فى القائمة نجوا من فخ "مستشفى الملكى" على رأسهم النجم الكرواتى لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز. ويعتبر الثلاثى "سيرجيو راموس، مارسيلو، وجاريث بيل" الأكثر تعرضا للإصابة مع ريال مدريد هذا الموسم برصيد 3 مرات لكل منهما، ثم إصابتين لكلا من "كارفخال، تونى كروس، كريم بنزيما، وماريانو دياز". وشهدت قائمة ريال مدريد ضد ريال بيتس عدة غيابات، وهى "تيبو كورتوا وجاريث بيل وتونى كروس وماركو أسينسيو وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز".

رفع نادي ريال بيتيس، شعار التحدي في وجه فريق ريال مدريد، وذلك قب المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب بيينتو فيامارين، ضمن فعاليات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال بيتيس أظهر الإبداع في شبكات التواصل الإجتماعي، بعد الجدل الذي نشب في نهاية الأسبوع الماضي في مباراة سوسيداد وريال مدريد من أجل ضربة الجزاء التي لم يتم احتسابها لصالح فينيسيوس.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الأندلسي عبر (تويتر) تغريدة جاء فيها: “بعد التشاور مع حكم الفار، أكد لنا ما كنا نظنه بالفعل أن اليوم في الفيامارين سيكون جحيما، اليوم هو يوم بيتيس وسوف تعرفون كيف سينفق أكثر من 50 ألف شخص على رؤوسهم بهذه المباراة”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الحكم هيرنانديز هيرنانديز من أرض الملعب، والحكم أونديانو ماييكانو من غرفة الفار، سيكونان مسؤولين عن التحكيم بشكل عادل في مباراة اليوم، بعد الجدل الذي حدث الأسبوع الماضي.