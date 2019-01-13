اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

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كورة لايف| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على توتنهام في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب ويمبلي، في قمة مباريات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

ويخوض أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد أول اختبار حقيقي مع الفريق الذى تولى مهمة قيادته حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للبرتغالي مورينيو الذي تمت إقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج.

كورة لايف| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

ونجح سولشاير فى قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق 4 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد لينعش آماله في التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما حقق فوزاً خامساً على ريدينج بهدفين دون مقابل ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 38 نقطة خلف توتنهام صاحب المركز الثالث بفارق 10 نقاط.

كورة لايف| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بملعب "أولد ترافورد"، انتهت بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة، لكن يبدو هذا السيناريو صعب التكرار في مباراة اليوم، في ظل المستويات الرائعة التي ظهر عليها مانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة بجانب إستعادة العديد من اللاعبين لمستواهم المعهود على رأسهم بول بوجبا.

وخاض مانشستر يونايتد معسكراً تدريبياً قصيراً في مدينة "دبي" الإماراتية قبل مواجهة توتنهام الذي يدخل مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعد فوزه على تشيلسي بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية الثلاثاء الماضي بملعب "ويمبلي".

كورة لايف| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

ويرى المراقبون أن سولشاير نجح فى إعادة الثقة لنجوم مانشستر يونايتد وترجم هذا الأمر على أرض الملعب حيث نجح الفريق في تسجيل 16 هدفا في خمس مباريات.

كورة لايف| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم