اونلاين | مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kor

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مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kor

يلعب فريق مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر ، الليلة، في قمة مباريات الجولة 22 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في مباراة هي التحدي الأكبر لمدرب الشياطين الحمر أوليه جونار سولتشاير.

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويحتل توتنهام في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، مزاحمًا الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الترتيب، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kor

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالنقاط الثلاث لتعزيز الموقف في ترتيب الدوري، فتوتنهام يضع نصب عينيه الصعود إلى المركز الثاني بديلا لمانشستر سيتي صاحب الـ50 نقطة، بينما يأمل مانشستر يونايتد في استكمال مسيرة الانتصارات وتحسين مركزه.

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فيما تشكل المباراة تحديا خاصا لمدرب المان يونايتد المؤقت النرويجي أوليه جونار سولتشاير، واعتبرها مراقبون أول تحدي حقيقي أمام خليفة مورينيو، الذي أكد أهمية المباراة قائلا إنها ستكون ضد خصمٍ كبير ولابد من تقديم أداء مميز لتحقيق نتيجة إيجابية.

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kor

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وأكد مدرب مانشستر يونايتد، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن:”بول بوجبا على ما يرام بنهاية المعسكر الذى أقيم فى الإمارات، لذا سيكون لائقًا للمشاركة ضد توتنهام، لقد عانى من بعض الآلام هناك، لكنه أدى آخر حصتين تدريبيتين بشكل كامل ودون شكوى”.

وكان بوجبا قد تغيب عن مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد ريدينج فى كأس الاتحاد الإنجليزى لتعرضه لإصابة قبل نهاية مباراة نيوكاسل الأخيرة بالدورى الإنجليزى.

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kor

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

المباراة: توتنهام هوتسبيرضد مانشستر يونايتد الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: ستاد ويمبلي

التوقيت: اليوم الأحد 13-1-2019 في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

قناة bienSports 2 HD

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي من هنا

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kor