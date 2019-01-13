اونلاين | الأن بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم الأحد 13 - 1 - 2019 | يلا شوت الجديد | كول كورة

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يدخل نادي الزمالك في مواجهة قوية مع اتحاد طنجة اليوم، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 13-1-2019 في مباراة ستكون نارية، لحساب ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك الذي يقدم موسم استثنائي تحت قيادة مدربه المخضرم السويسري جروس، الذي نجح في إعادة الفريق لطريقه الصحيح، وقاده للفوز ببطولة السوبر المصري السعودي في أكتوبر الماضي، ويحتل حاليا صدارة الدوري المصري بفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه، ونجح الزمالك في بلوغ هذا الدور بعد التفوق على القطن التادي بنتيجة 7-2 بمجموع اللقائين، وسيكون كهربا الفولت العالي للزمالك هو فارس أحلام الزملكاوية الأول في مباراة اليوم، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر اليوم الأحد.

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الفريق المغربي صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة اليوم مستغلا حماس جماهيره ولاعبيه في مواجهة الفارس الأبيض، وسيتم نقل مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة في بث حي ومباشر اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.