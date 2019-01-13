الان تتابع مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

يلعب اليابان وعمان بث مباشر الليلة، ويخشى منتخب عمان تلقي هزيمة جديدة في النسخة الـ 17 من بطولة كأس الأمم الأسيوية عندما يخوض اختباراً صعباً أمام اليابان في الثالثة والنصف عصر اليوم بملعب مدينة زايد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي تركمنستان وأوزبكستان.

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ويشارك فى النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ويتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على أوزبكستان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب العماني المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

وخسر منتخب عمان أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تغلب منتخب اليابان على تركمنستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

وعلى الرغم أن منتخب اليابان توج بطلاً لمسابقة كأس الأمم الأسيوية 4 مرات فيما يسجل منتخب عمان الظهور الرابع في المسابقة، إلا أن حظوظ المنتخبين في حصد النقاط الثلاث متساوية، لاسيما وأن المنتخب الياباني حقق فوزاً صعباً على تركمنستان ولم يكن الفريق “المرعب” الذي يدعو منافسيه للقلق.

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

منتخب عمان بإمكانه تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من نظيره الياباني في مباراة اليوم، حال تفادي الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في مباراة أوزبكستان وأبرزها غياب التركيز في الثلث الهجومي والفشل في استغلال الفرص التي تسنح له وعدم القدرة على استغلال الكرات العرضية.

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ويدرك منتخب عمان أن الهزيمة في مباراة اليوم قد تعني الوداع المبكر للمونديال الاسيوي بينما يسعى منتخب اليابان لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لضمان التأهل لدور الـ 16.

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

المباراة : عمان X اليابان الجولة: 2 المجموعة F

المعلب: استاد مدينة زايد الرياضية

الحكم: محمد أميرول بن يعقوب

الموعد: اليوم الأحد 13-1-2019 في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : علي محمد علي

مباراة عمان واليابان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

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