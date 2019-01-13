اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام | بي أن سبورت | yalla shoot

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام | يلا شوت

توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية اليوم الأحد 13-1-2019 في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في قمة مباريات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي، في موقعة يترقبها عشاق الكرة العالمية في الوطن العربي، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم الاحد في البريمير ليج.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

مانشستر يونايتد الذي يعيش حالة مميزة مع مدربه الجديد النرويجي سولسكاير، بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، الشياطين الحمر نجحوا في تحقيق الفوز في 4 مباريات بالبريمير ليج، ليحتلوا سادس ترتيب الدوري الإنجليزي، ويقتربوا من الدخول في المنافسة مع الكبار، يمنون النفس لتحقيق فوز هام على توتنهام الليلة، وسيكون الفرنسي بوجبا أهم لاعبي اليونايتد مطالبا بتقديم مباراة كبيرة وقيادة فريقه لانتصار جديد بالبريمير ليج اليوم، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

توتنهام صاحب الأرض والجمهور في موقعة اليوم، صاحب المركز الثالث يمني النفس بتحقيق فوز صعب على مانشستر يونايتد والاقتراب أكثر وأكثر من ليفربول والسيتي للمنافسة على لقب البريمير ليج، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة بي ان سبورت لايف.