اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة | كول كورة | kora live

سيكون عشاق الكرة المصرية والنادي الزمالك على موعد مع مواجهة جديدة للأندية المصرية في أدغال إفريقيا، عندما يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على فريق اتحاد طنجة المغرب في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 13-1-2019 في مباراة ستكون نارية، لحساب ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر | بي أن سبورت | yalla shoot

الزمالك الذي يقدم موسم استثنائي تحت قيادة مدربه المخضرم السويسري جروس، الذي نجح في إعادة الفريق لطريقه الصحيح، وقاده للفوز ببطولة السوبر المصري السعودي في أكتوبر الماضي، ويحتل حاليا صدارة الدوري المصري بفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه، ونجح الزمالك في بلوغ هذا الدور بعد التفوق على القطن التادي بنتيجة 7-2 بمجموع اللقائين، وسيكون كهربا الفولت العالي للزمالك هو فارس أحلام الزملكاوية الأول في مباراة اليوم، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر اليوم الأحد.

kora live.. مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر | بي أن سبورت | كول كورة

الفريق المغربي صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة اليوم مستغلا حماس جماهيره ولاعبيه في مواجهة الفارس الأبيض، وسيتم نقل مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة في بث حي ومباشر اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.