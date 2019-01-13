اونلاين | مشاهدة مباراة عمان واليابان بث مباشر اليوم الأحد 13 / 1 / 2019

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يلتقي فريقي عمان واليابان ضمن بطولة كأس آسيا دور المجموعات، الجولة الثانية، المنتخب العماني في إختبار حاسم ضد منتخب اليابان، فهل ينجح به ويكمل المسيرة في هذه البطولة ويحافظ علي آماله في الصعود إلي الدور الثاني، من خلال التعادل علي أقل تقدير، أم سيكون من نصيبه الإنتصار، والذي سيكتب له حياة جديدة، بعد هزيمة غير مستحقة ضد منتخب أوزبكستان في اللقاء الماضي، فهل ينجح في الإختبار أم ينجح الكمبيوتر الياباني في حصد إنتصار قوي يتأهل به للدور الثاني.

تنطلق المواجهة بين فريقي عمان واليابان في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة عمان واليابان

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