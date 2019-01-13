اونلاين | الأن كورة لايف HD مشاهدة مباراة عمان واليابان بث مباشر ..OMAN مباشر .. يلا شوت . كورة ستار .. كورة اون لاين

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يلعب منتخب عمان ضد اليابان اليوم الاحد عند الساعة 5:30 بتوقيت عمان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس امم اسيا 2019، فيما ستكون منقولة مباشرة عبر قناتي بي ان سبورت ماكس والكأس اكسترا.
الأن كورة لايف HD مشاهدة مباراة عمان واليابان بث مباشر
وتجري مباراة عمان واليابان باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يديرها تحكيميا الدولي محمد أميرول بن يعقوب.
وفيما يتعلق بموعد المباراة بالنسبة للدول العربية، تجري عند الثالثة والنصف مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت الإمارات وعُمان.
مشاهدة مباراة عمان واليابان بث مباشر ..OMAN مباشر .. يلا شوت . كورة ستار .. كورة اون لاين
وستكون مباراة منتخب عمان واليابان منقولة مباشرة عبر قنوات (beIN SPORTS MAX 2 HD AR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - Alkass EXTRA One HDAlkass EXTRA TWO HDArena Sport 1).
ويعلق على مباراة اليابان وعمان اليوم، المصري عبد محمد علي عبر قناة بي ان سبورت ماكس.
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