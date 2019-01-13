اونلاين | يلا شوت .. مشاهدة مباراة عمان واليابان (كاس اسيا) بث مباشر .. yallashoot

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تحتاج عُمان بطلة الخليج إلى مزيد من الحسم في إنهاء الهجمات، عندما تخوض مواجهة صعبة أمام اليابان، في ثاني مبارياتها بكأس آسيا 2019، غدًا الأحد، في أبوظبي.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة عمان واليابان (كاس اسيا) بث مباشر

وسيطر المنتخب العُماني على مباراته أمام أوزبكستان، في الجولة الأولى، لكنه خرج منها مهزومًا 2/1، بعد أن أضاع العديد من الفرص.

مشاهدة مباراة عمان واليابان (كاس اسيا) بث مباشر .. yallashoot

وقال بيم فيربيك مدرب عُمان بعد الخسارة أمام أوزبكستان: “اللمسة الأخيرة كانت سببًا في الخسارة وقتلت طموحنا، فعلنا كل شيء في المباراة لكن اللمسة الأخيرة (لم تكن جيدة)”.

وفي الجانب الإيجابي، يستطيع فيربيك أن يستمد الإلهام من منتخب تركمانستان المغمور الذي سجل هدفين في شباك اليابان بطلة آسيا 3 مرات، التي نجحت في انتزاع الفوز 3/2 بصعوبة في مباراتها الأولى.

لكن سجل المواجهات السابقة بين الفريقين لا يقف في صالح العمانيين.

ولم ينتصر المنتخب العماني مطلقًا على اليابان، ولم يتعادل سوى مرتين في 10 مواجهات سابقة بينهما، بما في ذلك مباراتهما الوحيدة في كأس آسيا والتي فازت بها اليابان 1/0 في 2004.

ويعتقد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان أن فريقه عليه أن يتطور بشكل أكبر قبل لقاء عُمان، بعد أن واجه صعوبات أمام تركمانستان التي أنهت الشوط الأول متقدمة 1/0.

وقال مورياسو: “الشيء الجيد أننا فزنا (على تركمانستان) من أجل جماهيرنا هنا في الإمارات وفي اليابان. لكن بالنسبة للمباراة القادمة (ضد عُمان)، علينا التحسن دفاعيًا وهجوميًا”.

وتحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط محسن جوهر أمام اليابان بعد إصابته في مباراة أوزبكستان، ومن المنتظر أن يحل محله صالح اليحيائي في التشكيلة الأساسية بإستاد مدينة زايد الرياضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام المباراة غدًا الأحد، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة عُمان واليابان على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.