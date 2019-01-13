اونلاين | live kora | مونديال اليد.. بث مباشر مباراة مصر وقطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live kora | مونديال اليد.. بث مباشر مباراة مصر وقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيكون عشاق كرة اليد المصرية، على موعد مع مباراة قوية للمنتخب المصري أمام نظيره القطري، في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 13-1-2019، في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم.
live kora | مونديال اليد.. بث مباشر مباراة مصر وقطر
ويتواجد الفراعنة في مجموعة نارية بجانب كلا من منتخبات قطر والسويد والمجر والأرجنتين وأنجولا، وكان منتخب مصر قد خسر أولى مبارياته امام السويد 27-24 في مباراة مثيرة، وسيعول المنتخب كثيرا في مباراة اليوم على أحمد الأحمر ويحيي الدرع وكريم هنداوي وممدوح هاشم نجوم الفراعنة.
live kora | مونديال اليد.. بث مباشر مباراة مصر وقطر
وتقام النسخة السادسة والعشرين لمونديال اليد في دولتي المانيا والدنمارك بمشاركة 24 منتخبا، ومن المقرر ان تنقل المباراة عبر قناة النيل للرياضة.
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