اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال افريقيا 2019 اليوم السبت 12/1/2019 كوره لايف مشاهجة مباراة الأهلي وفيتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال افريقيا 2019 اليوم السبت 12/1/2019 كوره لايف مشاهجة مباراة الأهلي وفيتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الاهلي وفيتا كلوب المباراة الأولي للنادي الأهلي وذلك في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019 والتي ينتظرها الكثيرون من جمهور ومحبي النادي الأهلي، ويلاقي النادي الأهلي يوم السبت 12/1/2019 نادي فيتا كلوب الكونغولي حيث يقبع النادي الأهلي في المجمعوة الرابعة مع فيتا كلوب ليواجه كل منهما الآخر اليوم، وقد بدأ معسكر النادي الأهلي أو المارد الأحمر المغلق في الاسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي عقب ان أنهي النادي الأهلي مباراته مع نادي سموحة وفضل المدرب الجديد للنادي الأهلي أن يظل الفريق في الاسكندرية في معسكر مغلق لضمان التركيز على مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 والتدريب بشكل مكثف من أجل مباراته الافتتاحية مع فيتا كلوب اليوم.

موعد مباراة النادي الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب في استاد برج العرب بالإسكندرية اليوم السبت 12/1/2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، ويتم بث المباراة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport HD1 ،ويمكن أيضا مشاهدة المباراة من خلال قناة بي اوت كيو bout Q ، أو من خلال القنوات الرياضية المفتوحة التي يمكن ضبط ترددها من خلال القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب دوري أبطال افريقيا 2019 لحظة بلحظة

يمكنك من خلال موقعنا عرب فور نيوز متابعة مباراة الاهلي وفيتا كلوب التي ستقام بعد أقل من 24 ساعة لحظة بلحظة من خلال مشاهدة فورية فور بدأ المباراة، فتابعونا من خلال هذا المقال.