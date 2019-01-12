اونلاين | الاسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت

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نقدم لعشاق كرة القدم الأفريقية والنادي الأهلي مباراة في مجموعته السهلة ، حيث تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت ، الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري والسادس من جماد الأول ، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، والتي ستقام على ملعب ستاد برج العرب بالأسكندرية في مباراة الذهاب ، حيث ستقام في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2018-2019.

الاسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا ، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادي عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ، والسابعة مساءً بتوقيت غرنيتش GMT ، حيث سيفتتح الأهلي مواجهات دوري المجموعات وهينة على الثلاث نقاط حتى يفتتح المشوار الذي يرغب في تحقيقه الموسم الحالي بعد غياب سنوات من العصيان ، فقد سيحاول لازارت من خلال الدفع بأبرز لاعبيه بإنهاء تلك المباراة سريعاً قبل الدخول في أوقات المأزق ، ويدخل الأهلي المباراة ويمتلك قائمة من الغيابات بسبب الإصابات المختلفة ومنهم محمد نجيب واحمد فتحي ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد محمود وأحمد الشيخ وصلاح محسن وأزارو وجيرالدو وأكرم توفيق وحسام عاشور.

في حين يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت في إطار السبت الممتاز ، حيث يمكنكم مشاهدتها عبر العديد من القنوات العربية المالكة لحقوق البث في الوطن العربي وشمال أفريقيا وتعد قناة بي إن سبورت القطرية beIN SPORTS HD 1 الرياضية هي التي ستبث المباراة من ملعب الأسكندرية، حيث سيحاول الفريق الكونغولي بأبرز إمكانياته ولاعبيه من أجل لخروج بنتيجة مرضية لجماهيره وحتى لا يفقد أول ثلاث نقاط في دوري المجموعات خاصة وأن مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم ستقام في خارج أرضة وبعيد عن جماهيرة التي تعد عامل في ترجيح كافة الفرق.

لايف مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت الموافق 12/1/2019 ميلادياً ، و 6 جماد الأول هجرياً ، بجودة عالية وبدون تقطيع وعبر العديد من السيرفرات التي تمكنه من مشاهدة المباراة كما يشاء ، وتتكون المجموعة "D" الرابعة من فرق الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري