اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | يلا شوت الجديد | ماي كورة | كورة اون لاين | تابع لايف

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أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره فيتا كلوب على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتشهد القائمة ظهور أول لكل من حسين الشحات الوافد الجديد من العين الإماراتي، وياسر إبراهيم المنضم من سموحة.

ويتواجد مروان محسن كمهاجم وحيد بسبب غياب المغربي وليد أزارو للإصابة.

قائمة الأهلي لمباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، كريم نيدفيد، ساليف كوليبالي وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، رمضان صبحي، هشام محمد، إسلام محارب، أحمد حمودي، ناصر ماهر، محمد شريف، ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا مع سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري.