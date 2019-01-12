رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح أمام برايتون.. الفرعون يواصل التألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح أمام برايتون.. الفرعون يواصل التألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه براتيون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويُدين الريدز بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى نجم الفريق الأول محمد صلاح، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 57 في المركز الأول ومتفوقًا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، والذي يواجه فريق ولفرهامبتون يوم الإثنين المقبل في نفس الجولة.