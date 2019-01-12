بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × فيتا كلوب (تعليق: الشوالي)

كتب: ضياء السقا

يستهل الأهلي مشواره بدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في التاسعة مساء اليوم السبت.

وتأهل المارد الأحمر لدور الـ16 على حساب جيما الإثيوبي.

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، مع كل من فيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وشبيبة الساورة الجزائري.

وكان الأهلي قد خسر لقب النسخة الماضية على يد الترجي التونسي، بعد وصوله للمباراة النهائية.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين الأوروجواياني مارتن لاسارتي بدلا منه، والذي سيخوض مباراته الإفريقية الأولى.

ويسعى المارد الأحمر، لحسم المباراة مبكرا، مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

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