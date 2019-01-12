شاهد.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال افريقيا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دورى أبطال أفريقيا بصافرة الحكم التونسى صادق السلمى.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ضربة البداية بدور المجموعات، خاصة أن الفريق الأحمر عانى فى الموسم الماضى فى أول جولتين بدور المجموعات بالبطولة القارية بعد تعادله مع الترجى بأول جولة ثم الخسارة أمام كمبالا الأوغندى بالجولة الثانية.

ولم يسبق أن لعب الأهلى ضد فيتا كلوب ولكن الفريق الكونغولى استطاع أن يقدم مستويات مميزة فى النسخة الماضية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وحصد المركز الثانى فى البطولة خلف الرجاء المغربى، وأطاح بالمصرى البورسعيدى من الدور قبل النهائى للبطولة بعد تعادله معه بدون أهداف فى بورسعيد وفوزه فى الكونغو بأربعة أهداف نظيفة.

يخوض الأهلى المباراة وسط حالة من الحذر الشديد، خاصة أن الفريق الأحمر ظهر بصورة متذبذبة فى الدورى مع المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للفريق، الذى تولى المهمة فى لقاء بيراميدز وخسارته بنتيجة 2/1 ثم فاز بصعوبة على سموحة بهدف نظيف.

ويعانى الأهلى كالعادة فى الشهور الأخيرة من إصابات

عديدة ضربت الفريق ليفتقد الأهلى مجموعة من أبرز نجومه على رأسهم أحمد فتحى وحسام عاشور وباسم على ومحمد نجيب وسعد سمير وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو وأحمد الشيخ وأكرم توفيق، بخلاف الإصابة التى تلقاها محمد محمود الوافد الجديد والذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.

ويتسلح لاسارتى بالصفقات الجديدة التى تدعم الفريق فى مشواره الأفريقى وعلى رأسهم الثلاثى رمضان صبحى وحسين الشحات وياسر إبراهيم بعد قيدهم أفريقياً، بينما تم تأجيل استكمال باقى القائمة لمباراة الجولة الثانية بدور المجموعات أمام شبيبة الساورة الجزائرى.

وعقد لاسارتى جلسات مع لاعبيه وطالبهم بضرورة التركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز واستغلال الفرص منذ بداية المباراة خاصة أن الفريق الأحمر عانى فى مباراتى بيراميدز وسموحة من ظاهرة إهدار الفرص وأيضًا تراجع المعدلات البدنية فى الشوط الثانى وهى «آفة» يسعى لاسارتى للتخلص منها.

وحصل الجهاز الفنى للأهلى على تقرير مصور من محلل الأداء وعقد لاسارتى عدة جلسات مع معاونيه واللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق فيتا كلوب

وكيفية تحقيق الفوز.

ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلى الحارس محمد الشناوى وأمامه الرباعى المالى ساليف كوليبالى وأيمن أشرف ومحمد هانى والتونسى على معلول فى خط الدفاع وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر للوسط ورمضان صبحى وحسين الشحات ومروان محسن للهجوم.. ويملك لاسارتى أوراقًا بديلة مثل وليد سليمان وإسلام محارب وأحمد حمودى.

واستعدت إدارة النادى الأهلى للمباراة بمجهودات مكثفة من جانب لجنة المباريات بعد الحصول على موافقة أمنية بحضور 10 آلاف مشجع فى المباراة، وتم طرح التذاكر عبر الحجز الإلكترونى وفتح منفذ باستاد الإسكندرية بقيمة 10 جنيهات لتذكرة الدرجة الثالثة و30 جنيهًا لتذكرة الدرجة الثانية و50 جنيهًا للدرجة الأولى.

على صعيد متصل، يسعى فيتا كلوب بقيادة مدربه الكونغولى فلوران إبينجى وهو مدرب منتخب جمهورية الكونغو أيضًا وحقق إنجازًا مع فيتا كلوب بالوصول لنهائى الكونفيدرالية.

واستغنى فيتا كلوب عن أبرز نجومه فى شهر يناير الجارى وعلى رأسهم إيمومو نجوى الذى انضم إلى سموحة ولوكومبى المنضم لنادى إنبى ومكوكو باتيزاديو المنضم لنادى اتحاد طنجة المغربى ودادى بيرورى إلى كابوسكورب الأنجولى وفرانسيسكو أوندو المنضم للأهلى البحرينى ولوماليسا موتامبيلا المنتقل لإنتر لواندا الأنجولى.

ويعتمد فيتا كلوب على الحارس الكاميرونى العجوز نيلسون لوكونج وأمامه دجوما شعبانى وماكويكى كوبا ويانيك بانجالا ونجونجا ميزونجا للدفاع وموكوكو تونمبى والقائد نيلسون مونجانجا ولوامبا نجوما للوسط وكادازى كاسونجو وديكابل مولوكو وجيان ماكوسو للهجوم.

وتمكن سيمبا التنزانى فى نفس المجموعة من الفوز على ضيفه شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم.