اونلاين | كورة لايف live kora .. مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر"Al Ahly" بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

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يواجه فريق الأهلي المصري ضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق فيتا كلوب، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: محمد الشناوي / كريم نيدفيد / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي / مروان محسن.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق فيتا كلوب طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الفريق الكونغولي، وفي مقابل ذلك نجح فريق فيتا كلوب في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، كما سقط فريق فيتا كلوب في فخ التعادل في مباراتين.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق فيتا كلوب عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وأيضاً في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضاً في تمام الساعة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.