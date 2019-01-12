اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor

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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor

يفتتح النادي الأهلى مشواره في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالاسكندرية.

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ويعوّل الأهلي على انتداباته الجديدة في العودة لمنصة التتويج بالبطولة القارية المفضلة والأغلى على جماهيره، والتي لم يفز بها منذ عام 2013.

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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor

ونجح النادي الاهلي في الحصول على خدمات رمضان صبحي، على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 6 شهور، كما حصل على خدمات الدولي المصري حسين الشحات من نادي العين الإماراتي في صفقة اثارت إعجاب مشجعى الأحمر.

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ونجح الأهلي أيضا في الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو داسيلفا من نادي أول أغسطس الانجولي، كما نجح في ضم مدافع سموحة ياسر إبراهيم لتدعيم الجبهة الدفاعية للفريق، والتى تأثرت كثيرا وأثرت في مشوار الاهلي في بطولة العام الماضي.

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كما يعول الأهلى على نجمه المتميز وليد سليمان، في قيادة الفريق لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، في أول اختبار افريقي لمديره الفني الجديد الأورجوياني مارتن لاسارتي.

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor

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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor

وتقام مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونجولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة حصريًا على قناة بي إن سبورت 1، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.