اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor
يفتتح النادي الأهلى مشواره في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالاسكندرية.
يالا شوت مباراة الأهلي وفيتا كلوب
ويعوّل الأهلي على انتداباته الجديدة في العودة لمنصة التتويج بالبطولة القارية المفضلة والأغلى على جماهيره، والتي لم يفز بها منذ عام 2013.
يوتيوب مباراة الاهلى وفيتا كلوب
مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor
ونجح النادي الاهلي في الحصول على خدمات رمضان صبحي، على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 6 شهور، كما حصل على خدمات الدولي المصري حسين الشحات من نادي العين الإماراتي في صفقة اثارت إعجاب مشجعى الأحمر.
الان مباراة الاهلى وفيتا كلوب
ونجح الأهلي أيضا في الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو داسيلفا من نادي أول أغسطس الانجولي، كما نجح في ضم مدافع سموحة ياسر إبراهيم لتدعيم الجبهة الدفاعية للفريق، والتى تأثرت كثيرا وأثرت في مشوار الاهلي في بطولة العام الماضي.
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب
كما يعول الأهلى على نجمه المتميز وليد سليمان، في قيادة الفريق لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، في أول اختبار افريقي لمديره الفني الجديد الأورجوياني مارتن لاسارتي.
مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor
بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب
مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor
وتقام مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونجولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة حصريًا على قناة بي إن سبورت 1، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وفيتا كلوب | بث مباشرالاهلي وفيتا كلوب الآن kor لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.