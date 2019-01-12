اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة الاهلي كورة ستار

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بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم السبت، يلا شوت، حيث كورة ستار أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم الأحد، الموافق ل 12 يناير 2019ـ، يستقبل من خلالها الاهلي المصري فيتا كلوب الكونجولي، على أرضية استاذ برج العرب، ومشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم، هي ضمن مباريات الجولة الافتتاحية، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019، ومجموعة الاهلي في دوري الأبطال، هي المجموعة الرابعة، والتي تعرف أيضا تواجد كل من شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني، بجانب الاهلي المصري وفيتا كلوب من جمهورية الكونجو.

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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم بث مباشر

انطلاقة بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 12-1-2019، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي، وفي الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت كل من الجزائر وتونس والمغرب، وبتوقيت مصر اليوم، ستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءا، بتوقيت المحلي، الذي يصادف الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد فيتا كلوب السبت، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة لاحقا، فورا الإعلان عليه بشكل رسمي، ومن هنا ستجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الاهلي وفيتا كلوب مجانا.